Более полусотни дойных коров погибли от удара током на ферме в Татарстане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жертвами непогоды в Татарстане стали 57 дойных коров.

По информации ГУ МЧС России по Татарстану, ЧП произошло на ферме в селе Казаклар Тюлячинского района Татарстана.

"Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадала кровля фермы. Листовое железо, отлетевшее от крыши, оборвало электропровода воздушной линии. Провода упали на ферму, от удара тока погибли 57 дойных коров", - говорится в сообщении ведомства.

Тела животных будут увезены на завод биологических отходов в город Елабугу для утилизации.