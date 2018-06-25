В Москве заявили об отказе Вашингтона раскрыть план палестино-израильского урегулирования

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - США не делятся с Россией информацией о плане палестино-израильского урегулирования, который намерен озвучить Вашингтон, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"С нами не делятся никакой информацией. Я опасаюсь, что они и с палестинцами не делятся", - сказал Богданов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У нас сегодня будет делегация ХАМАС, мы с ними будем проводить консультации, узнаем, может, у них есть какая-то информация (по предложению США)", - добавил замминистра.