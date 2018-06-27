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Более 10 ракет было пущено боевиками ХАМАС по Израилю

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пуск не менее 13 ракетных снарядов боевиками движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю в ночь на среду зафиксировали израильские военные, сообщила газета Jerusalem Post.

Три снаряда были перехвачены противоракетной системой "Железный купол", отмечается в сообщении.

Ракетный обстрел начался после того, как ВВС Израиля нанесли удар по автомашине одного из боевиков ХАМАС, который пытался запустить в сторону Израиля воздушные шары с горючими материалами.

Газета отмечает, что сирены, предупреждающие об опасности воздушного нападения, работали в Израиле практически всю ночь.

О возможных последствиях ракетных пусков не сообщается.

Армия Израиля возложила ответственность за "террор и нестабильность" на ХАМАС.

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Теги: Израиль, ХАМАС

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