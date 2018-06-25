Жители Уфы пожаловались на химический запах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Жалобы на сильный химический запах поступили спасателям от жителей Уфы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Управления гражданской защиты населения города в понедельник.

"Вчера вечером (24 июня - ИФ) от жителей поступили жалобы на посторонний химический запах в пяти районах города - Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском и Кировском", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Минэкологии Башкирии были перенаправлены 23 обращения, сообщили в пресс-службе министерства. Сотрудник пресс-службы сообщил, что отбор проб воздуха ведомство не производило. Жалобы перенаправлены в региональное управление Роспотребнадзора, которое занимается экологическим надзором "за предприятиями в той части города".

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии агентству сообщили, что в настоящее время специалисты ведомства совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии выехали по указанным в обращениях адресам для проведения замеров атмосферного воздуха.

"Результаты исследования будут готовы в ближайшее время", - сказал сотрудник пресс-службы.