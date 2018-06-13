В правительстве Подмосковья заявили о снижении числа жалоб на запах от "Ядрово"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В правительстве Московской области фиксируют снижение жалоб жителей Волоколамского района на неприятный запах с мусорного полигона "Ядрово", сообщил журналистам в среду зампред регионального кабинета министров Александр Чупраков.

"Жители практически уже перестали жаловаться на запах, это и фиксирует и МЧС", - сказал Чупраков во время поездки на полигон.

В свою очередь коммерческий директор компании Multriwell, которая занималась установкой системы дегазации на "Ядрово", Юджин Тиммерманс отметил, что срок выработки свалочного газа составляет до 15 лет, однако при правильной работе оборудования его выбросы не должны происходить.

Как сообщалось ранее в среду, система дегазации на полигоне "Ядрово" запущена на полную мощность.