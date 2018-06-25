Томские ученые разработали безопасный аналог формалина

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Безопасный аналог формалина под названием "Адольфикс" разработали ученые Химического центра Томского госуниверситета (ТГУ) в сотрудничестве с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ) и Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ), сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области.

В настоящее время дешевый, но токсичный формалин используется в медицинской практике для фиксации и обработки биоматериалов, хранения и консервации органов.

По словам Евгения Жука - одного из руководителей компании "Новохим", которая занимается производством препарата, - используемый сейчас формалин является одной из причин появления "больничного" запаха в медучреждениях. "Разработка томских ученых - полный аналог традиционно используемых формальдегида и спиртформола, однако препарат не имеет запаха, относится к четвертому - низкому - классу опасности и нетоксичен для человека. Как и формалин, он может применяться для фиксации музейных экспонатов, транспортировки биоматериалов, приготовления препаратов для студентов-медиков", - цитирует пресс-служба слова Жука.

Он отметил, что разработка ученых не требует специально оборудованного помещения, вентиляции и спецодежды, поэтому ее активно используют медицинские вузы для приготовления учебных препаратов. Безвредный аналог формалина уже используют медицинские университеты и академии в Томске, Барнауле, Благовещенске, Чите, Ставрополе, Перми, Владивостоке, Архангельске - всего 11 вузов, еще в десяти продолжаются испытания.

Отмечается, что зарубежный аналог препарата ввозится в Россию небольшими партиями и стоит дороже томской разработки.