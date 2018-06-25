Туроператор "Матрешка-Тур" был исключен из "Турпомощи" с апреля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Туроператор "Матрешка-Тур" исключен из ассоциации "Турпомощь" с апреля 2018 года за неуплату членских взносов, сообщила агентству "Интерфакс" в понедельник пресс-секретарь объединения Яна Романова.

"К нам не обращались за помощью или с жалобами туристы, пострадавшие после прекращения деятельности туроператора "Матрешка-Тур", потому что он исключен из реестра ассоциации с апреля 2018 года. У клиентов компании просто нет оснований для этого", - сказала она.

В субботу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила "Интерфаксу", что точное число пострадавших клиентов пока неизвестно, а вопрос с компенсациями будут решать страховые компании туроператора - СК "Якорь" и СК "Инвесстрах".

Петербургский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил в пятницу, что он прекращает туроператорскую деятельность, так как не может исполнить обязательства по договорам, и не будет выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам. В компании назвали в качестве причины ухода с рынка отзыв лицензии у страховой компании "Инвестстрах", в которой на 25 млн рублей застрахована финансовая ответственность туроператора перед клиентами. У компании есть и второй договор страхования, также на 25 млн рублей, с СК "Якорь". Срок действия обоих договоров истекает 7 августа 2018 года.

"Турпомощь" - объединение туроператоров в сфере выездного туризма, без членства в котором по закону невозможно осуществлять деятельность в этой сфере.