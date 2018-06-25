Со "Спецстроя" взыскали 577 млн руб. неустойки в пользу "Восточного"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 21 июня решил взыскать с ФГУП "Спецстройтехнологии при Спецстрое России" в пользу ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" 577,3 млн рублей из 2,5 млрд рублей неустойки, говорится в информации на сайте суда.

Иск был заявлен о взыскании 2 млрд рублей, но на заседании 8 мая размер требований по ходатайству истца был увеличен до 2,5 млрд рублей.

Это повторное рассмотрение дела.

Представитель ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" при первом рассмотрении заявил на заседании суда первой инстанции, что долг взыскивается по госконтракту, заключенному сторонами в декабре 2014 года.

Срок завершения работ - 30 ноября 2015 года. Однако, по словам юриста, на момент слушания работы не завершены, а выполнены лишь на 28-29% от общего объема, что составляет примерно 681,8 млн рублей. При этом общая стоимость контракта - около 2,5 млрд рублей.

В качестве основных причин срыва контракта он назвал позднее начало выполнения работ, а также недостаточное для их выполнения количество работников.

Представитель "Спецстройтехнологий" заявил тогда на заседании, что стороны в июне 2016 года подписали допсоглашение, по которому работы должны быть сданы 10 декабря 2016 года. Поэтому, сказал он, иск не подлежит удовлетворению. Он также отметил, что документация по строительству была выдана гораздо позднее установленного срока. К тому же, добавил он, в нее неоднократно вносились коррективы.