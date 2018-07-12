Бывшего замглавы "Спецстроя" приговорили к 5 годам колонии за хищения в Минобороны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова за хищения при строительстве и реконструкции объектов Минобороны, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Бурякова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бурякову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - огласила приговор судья Александра Авдотьина.

Кроме того экс-чиновник на 3 года лишен права занимать должности в органах государственной власти и муниципального управления.