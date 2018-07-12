Бывшего замглавы "Спецстроя" приговорили к 5 годам колонии за хищения в Минобороны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Бурякова за хищения при строительстве и реконструкции объектов Минобороны, передает корреспондент "Интерфакса".
"Признать Бурякова виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бурякову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - огласила приговор судья Александра Авдотьина.
Кроме того экс-чиновник на 3 года лишен права занимать должности в органах государственной власти и муниципального управления.
Мера пресечения до вступления приговора в законную силу Бурякову изменена с подписки о невыезде на арест, он был взят под стражу в зале суда.
Как сообщалось, судебный процесс в отношении экс-замглавы "Спецстроя" прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку осужденный признал вину и заключил сделку с правосудием, что подразумевает полное признание им вины.
Накануне в последнем слове Буряков заявил, что раскаивается в содеянном и попросил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы.
Бурякова признали виновным в хищении бюджетных средств в составе организованной группы, в которую также входили бывший первый заместитель директора "Спецстроя" России Александром Загорулько и тремя предпринимателями.
Согласно фабуле дела, махинации осуществлялись через авансовые платежи и заведомо ложные сведения об объеме, стоимости и качестве выполненных работ в ходе капремонта военных городков и других объектов в Москве и Тверской области в 2013-2015 годах.
Сумма хищений, совершенных преступной группой превышает 1 млрд рублей, установило следствие. При этом, по словам Бурякова, ему досталось "около 2-5 миллионов".