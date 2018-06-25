В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не использовал игрока сборной Египта Мохамеда Салаха в политических целях, заявил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

"Сообщения отдельных СМИ о том, что руководство Чеченской республики использовало пребывание команды Египта в Чечне в политических целях, не соответствует действительности. Руководство федерации футбола Египта и сам Мохаммед Салах выразили благодарность и народу ЧР, и главе ЧР Рамзану Кадырову за прекрасные условия для тренировок, подготовки к матчам чемпионата и отдыха команды", - сказал Каримов в понедельник "Интерфаксу".

"Прием у главы ЧР носит традиционный характер, никто на такое мероприятие отдельно не приглашается, Салах на этом приеме присутствовал, как и все члены сборной Египта", - добавил Каримов. Он также отметил, что президент федерации футбола Египта и Салах выразили желание провести товарищеский матч с клубом "Ахмат".

По словам пресс-секретаря, чеченские болельщики, болельщики из других регионов России относились к сборной Египта "исключительно дружелюбно, поддерживали на тренировках, собиравших тысячи человек".

"Я выражаю недоумение тем, что ряд российских СМИ преднамеренно тиражируют ложь. CNN прекрасно знает, что Рамзан ни в каких политических целях Салаха не использовал. Команда и руководство команды категорически опровергли сообщения CNN о том, что Салах пребывает в плохом настроении", - сказал Каримов.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на источники, близкие к "Ливерпулю", что полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной, так как "остался недоволен тем, что произошло в Чечне". После матча со сборной России, в котором Египет потерпел поражение со счетом 1:3, Салаху на торжественном ужине в Грозном Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни.

"Салах чувствует себя уязвимым после того, что произошло в Чечне. Звезда "Ливерпуля" не хочет быть вовлечен в истории, не связанные с футболом, или быть использованным в чьих-либо политических целях", - приводил CNN слова своего источника.