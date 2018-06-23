Лидер египетской сборной по футболу Салах стал почетным гражданином Чечни

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил форварду сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики.

"Мохаммад Салах - Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в пятницу. "На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!", - продолжил глава республики.

"Я уверен, что наш Клуб "Ахмат" и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном", - добавил он.

Кадыров отметил, что Салах был благодарен за теплый и хороший приём, "прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок".

Сборная Египта выступает на ЧМ-2018 в одной группе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Во вторник россияне победили египтян со счетом 3:1.