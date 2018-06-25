МГУ и СПбГУ попросили больше денег на зарплаты преподавателям

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МГУ имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) просят правительство РФ выделить им больше денег на зарплаты преподавателей.

"Мы обратились с Николаем Михайловичем Кропачевым (ректором СПбГУ - ИФ) к председателю правительства и описали эту проблему, что да, мы выполняем указ президента и будем выполнять, но мы считаем, что нам требуется дополнительная государственная поддержка с тем, чтобы мы могли в меньшей степени использовать внебюджетные средства (на зарплаты - ИФ), а использовать их на развитие, на покупку оборудования, на другие проблемы", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, это письмо уже находится "в работе", и на нем "есть виза председателя правительства".

Садовничий отметил, что средняя зарплата профессорско-преподавательского состава в МГУ составляет 136 тыс. рублей, что составляет двойной размер средней зарплаты по Москве - таким образом, вуз в полном объеме исполняет "майский указ" президента. Однако деньги на зарплаты в значительной степени направляются из внебюджетных источников - из-за недостатка бюджетного финансирования на эти цели; это связано с высокой планкой средней зарплаты в столице. Подобная ситуация, сказал Садовничий, сложилась и в СПбГУ.

МГУ и СПбГУ - ведущие вузы РФ, их деятельность регулируется отдельным федеральным законом, а их бюджет напрямую зависит от правительства РФ.