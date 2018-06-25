Кудрин назвал условие инвестирования пенсионных средств в венчурные фонды

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты (СП) РФ, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает возможным инвестирование пенсионных средств, в том числе через венчурные фонды, если качество работы надзорных органов будет обеспечивать снижение рисков.

"Эта практика существует в большинстве стран. И вопрос: насколько наш надзор умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшение рисков такого инвестирования?" - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, возможно и целесообразно ли венчурное инвестирование пенсионных средств.

"Когда мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточно, это возможно", - отметил он.

В пятницу глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил журналистам, что пенсионная система в РФ рано или поздно станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу.

"С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет. Во всем мире это происходит. С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вообще пока вряд ли стоит какие-то активные действия делать. Тем более, что мы видим, что во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых, правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам. В этом смысле есть большой объем преобразований. Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу, как во всем мире", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Чубайс рассчитывает продолжить обсуждение вопроса об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию с обновленным правительством РФ и Центробанком. Соответствующие предложения "Роснано" направило властям и теперь ожидает "второго этапа" дискуссии по этому вопросу.

Глава УК "Роснано" не раз говорил о необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль через венчурные фонды. В частности, он предлагал разрешить НПФ вкладывать небольшую фиксированную долю средств в private equity венчурной индустрии для инвестиций в проекты наноиндустрии.

Последний раз Чубайс поднимал этот вопрос в начале апреля в ходе "круглого стола" в Госдуме на тему "Состояние и перспективы развития наноиндустрии в РФ".