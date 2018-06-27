В России

Счетная палата нашла недостатки в программе помощи ипотечным заемщикам

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ выявила недостатки в программе помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Соответствующие выводы Счетная палата сделала, проанализировав использования средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 году на реализацию программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, говорится в сообщении ведомства.

В 2015 году в рамках программы помощи заемщикам АО "ДОМ.РФ" (ранее - АИЖК) из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд рублей. "Программа была завершена в марте 2017 года, однако ожидаемого эффекта по итогам ее реализации достигнуто не было, социальная напряженность в среде ипотечных заемщиков сохранялась", - приводятся в сообщении слова аудитора Андрея Перчяна.

В 2017 году на продолжение программы из резервного фонда правительства было дополнительно выделено 2 млрд рублей. При этом, как считают в Счетной палате, объем указанных ассигнований не был в достаточной мере обоснован.

"Минстроем не проводилась реальная оценка числа ипотечных заемщиков, помощь которым требуется безотлагательно, не рассчитывался размер средней выплаты одному заемщику. Кроме того, существенно занижен показатель результативности использования выделенных бюджетных инвестиций: 1300 кредитов. По нашим оценкам, прогнозное значение количества реструктурированных кредитов по поданным на 1 мая 2018 года заявкам составит около 2000", - констатировал Перчян.

Как показал проведенный анализ, решение о возможности реструктуризации по ипотечным кредитам и направлении заявок заемщиков на межведомственную комиссию принимается исключительно кредитором, который на любом этапе может отказать в реструктуризации. Так, кредиторами отказано в реструктуризации 9 ипотечных кредитов, одобренных комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки.

По словам аудитора, в ходе реализации программы помощи заемщикам выявлены недостатки. Так, условия программы сформулированы непрозрачно и непонятно для широкого круга заемщиков, оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования, отмечают в Счётной палате.

Согласно полученным в ходе анализа данным, кредиторами практически не используются дополнительные механизмы помощи заемщикам по кредитам в российских рублях. Так, из 233 рублевых ипотечных кредитов, выплаты по которым осуществлены на 1 мая, ставка снижена только по 8, пролонгированы на срок свыше года 8, сумма списания основного долга превысила сумму возмещения лишь по трем.

Не востребован в полной мере и механизм реструктуризации валютных кредитов, связанный со снижением денежных обязательств заемщика за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России.

Среди положительных аспектов реализации программы Счетная палата отметила ее ориентацию на оказание помощи наименее защищенным категориям граждан, в первую очередь семьям с детьми с невысоким уровнем дохода, для которых обеспеченное ипотекой жилье является единственным. Так, по состоянию на 1 мая 83,1% реструктурированных ипотечных кредитов были предоставлены именно таким семьям.

Кроме того, одно из условий программы об увеличении не менее чем на 30% размера планового ежемесячного платежа по кредиту на дату, предшествующую дате подачи заявления о реструктуризации, позволило обеспечить на первых этапах реструктуризацию для валютных заемщиков, наиболее пострадавших от изменения курса рубля в 2014-2015 гг. (на 1 мая 66,43% реструктурированных кредитов с выплаченным возмещением являются валютными).

По итогам проведенного анализа Счетная палата направила информационное письмо в АО "ДОМ.РФ", отчет - в палаты Федерального Собрания.

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Теги: Счетная палата

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