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Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"

С соответствующим ходатайством обратилась ФСИН

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
Оппозиционер Алексей Навальный
Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в понедельник по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на год продлил испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальном, осужденному за хищения у предприятия "Кировлес".

"Продлить Навальному испытательный срок до 8 июля 2019 года", - огласила решение судья Светлана Туманина.

С соответствующим ходатайством в суд обратился начальник филиала №15 Федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по г. Москве" (ФКУ УИИ УФСИН). Свое требование ведомство мотивировало наличием у него трех правонарушений, за которые Навальный привлекался к административной ответственности.

В ходе заседания Навальный несколько раз просил отложить заседание из-за болезни его адвоката Ольги Михайловой, однако суд не нашел для этого оснований, предоставив ему госзащитника.

После оглашения решения Навальный заявил, что обратится с жалобой в Мосгорсуд.

Как пояснила "Интерфаксу" по телефону адвокат Навального Ольга Михайлова, решение Симоновского суда, если оно вступит в силу, не только отдалит возможность оппозиционера выдвигаться на выборы (он не сможет участвовать в выборах в течение уже 11 лет), но и даст возможность ФСИН обратиться в течение этого года с ходатайством об изменении условного срока на реальный.

Ранее ФСИН неоднократно безрезультатно пыталась продлить оппозиционеру испытательный срок - суд каждый раз не находил доводы службы обоснованными.

Дело "Кировлеса"

Первый приговор по делу "Кировлеса" Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которых обвинили в хищении 16 млн рублей у предприятия, был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Тогда суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского госпредприятия. Подсудимых взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.

Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года на основании решения ЕСПЧ отменил приговор Навальному и Офицерову по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ. Новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года. 8 февраля 2017 года Навальный и Офицеров были приговорены к условному наказанию на срок пять и четыре года соответственно с испытательным сроком 1,5 года.

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Теги: Алексей Навальный, Кировлес
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