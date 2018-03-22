ВС РФ не стал рассматривать жалобу Навального на приговор по делу "Кировлеса"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному кировским судом за хищение денег у предприятия "Кировлес".

"После изучения дела заявителю отказано в передаче кассационной жалобы на приговор от 8 февраля 2017 года для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в суде.

Первый приговор по делу "Кировлеса" Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, которых обвинили в хищении 16 млн рублей у предприятия, был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Тогда суд установил, что они похитили у кировского госпредприятия 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей. ЕСПЧ постановил, что российские суды признали Навального и .Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, "иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.

Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор Навальному и Офицерову по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ. Новое рассмотрение дела началось в Ленинском суде Кирова 5 декабря 2016 года. 8 февраля 2017 года Навальный и Офицеров были приговорены к условному наказанию на срок пять и четыре года соответственно.