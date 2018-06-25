Главные новости
СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В России

Топ-менеджеры тульского банка "Первый экспресс" получили до 19 лет колонии за мошенничество

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс", обвиняемых в мошенничестве и легализации денег преступным путем, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

"Председатель правления банка Константин Томенчук и председатель совета директоров банка Сергей Худяков приговорены к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года каждый и выплатой штрафа по 2,9 млн рублей", - сказала Дячук.

Кроме того, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима и к штрафу в 2,5 млн рублей с ограничением свободы на два года, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева - к 16 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и к штрафу в размере 750 тыс. рублей.

Кроме того, всем фигурантам дела по решению суда запрещено занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления, а также заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на три года.

Ранее обвинение просило приговорить Худякова и Томенчука к 18 годам 6 месяцам, Федичева - к 16 годам лишения свободы, Воробьеву - к 15 годам 6 месяцам колонии общего режима.

В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем", "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", "легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "неправомерные действия при банкротстве" и "пособничество в неправомерных действиях при банкротстве" УК РФ.

По версии следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на более чем 5 млрд рублей.

В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе Худякову принадлежало 22,64%, Томенчуку - 15,62%.

Банк "Первый экспресс" (ранее "Экспресс-Тула") по итогам 9 месяцев 2013 года занимал 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц банк занимал 185-е место (6,4 млрд рублей).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Первый экспресс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
 В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядываетсяПодробнее
В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к КадыровуВ Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову
Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина ЧечниПодробнее
 Никиту Белых ночью этапировали в колониюНикиту Белых ночью этапировали в колонию
В какой регион он отправлен, не сообщаетсяПодробнее
 Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем годуГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году
Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пятьПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеВ РоссииНикиту Белых ночью этапировали в колониюВ РоссииГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году

В Аргентине началась суточная забастовка из-за экономической политики властей

Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе

Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеСаудовская Аравия вырвала победу над Египтом Подробнее

На МКС вышла из строя одна из систем жизнеобеспечения

США введут ограничения инвестиций для "крадущих технологии" стран

Топ-менеджеры тульского банка "Первый экспресс" получили до 19 лет колонии за мошенничество

Семеро несовершеннолетних среди задержанных за нападение на цыган под Львовом

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"С соответствующим ходатайством обратилась ФСИН Подробнее

Сергей Иванов стал председателем совета директоров "Ростелекома" в четвертый раз

Британский принц Уильям в Иордании встретился с сирийскими детьми-беженцами

Менеджер структур Evraz Сараев назначен первым замглавы Трансконтейнера

Координатор мурманского штаба Навального оштрафована на 150 тыс. руб. за майскую акцию

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗОПосле этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд" Подробнее

ЕС принял санкции против силовиков Мьянмы из-за преследования рохинджа

Брата бывшего президента Армении Саргсяна доставили в полицию

Источник сообщил о возможном изменении в руководстве "Интер РАО"

Конкурс "Евровидение-2019" собрались перенести из Иерусалима в Тель-Авив

Второй за день пассажир упал под поезд в столичном метро

Митрохин не подчинится решению "Яблока" об отмене его выдвижения в мэры Москвы

"Паритетбанк" снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Большой базар Тегерана закрыли из-за экономических протестов

МАК подключится к расследованию жесткой посадки вертолета в ХМАО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AУругвай Уругвай3 : 0Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенСуарес (10), Черышев (23, в свои ворота), Кавани (90)онлайнAСаудовская Аравия Саудовская Аравия2 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенСалман (56+6, с пенальти), Салем (90+5) - Салах (22)BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Португалия Португалия21:00BИспания Испания– : –21:00Марокко Марокко21:00