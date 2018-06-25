Топ-менеджеры тульского банка "Первый экспресс" получили до 19 лет колонии за мошенничество

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении топ-менеджеров коммерческого банка "Первый экспресс", обвиняемых в мошенничестве и легализации денег преступным путем, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук.

"Председатель правления банка Константин Томенчук и председатель совета директоров банка Сергей Худяков приговорены к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года каждый и выплатой штрафа по 2,9 млн рублей", - сказала Дячук.

Кроме того, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима и к штрафу в 2,5 млн рублей с ограничением свободы на два года, начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева - к 16 годам колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и к штрафу в размере 750 тыс. рублей.

Кроме того, всем фигурантам дела по решению суда запрещено занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления, а также заниматься деятельностью в кредитно-банковской сфере на три года.

Ранее обвинение просило приговорить Худякова и Томенчука к 18 годам 6 месяцам, Федичева - к 16 годам лишения свободы, Воробьеву - к 15 годам 6 месяцам колонии общего режима.

В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям "создание, руководство преступным сообществом и участие в нем", "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", "легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", "неправомерные действия при банкротстве" и "пособничество в неправомерных действиях при банкротстве" УК РФ.

По версии следствия, руководители КБ "Первый экспресс", нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных с ними 33 организаций с апреля 2008 по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего за этот период под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка на более чем 5 млрд рублей.

В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у "Первого экспресса" на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки в следственное управление УМВД России по Тульской области было направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе Худякову принадлежало 22,64%, Томенчуку - 15,62%.

Банк "Первый экспресс" (ранее "Экспресс-Тула") по итогам 9 месяцев 2013 года занимал 274-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему привлеченных средств физлиц банк занимал 185-е место (6,4 млрд рублей).