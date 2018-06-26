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На Кубани стартуют совместные с Белоруссией и Сербией учения "Славянское братство"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российско-белорусско-сербские совместные тактические учения "Славянское братство-2018", которые проходят в Краснодарском крае, вступают в активную фазу, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

Совместные тактические учения "Славянское братство-2018" проходят на полигоне "Раевский" в Новороссийске с 18 по 28 июня. Как ранее сообщало оборонное ведомство, десантники трех стран в ходе учений отрабатывают специальные действия по подготовке и применению многонациональной батальонной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.

"Во вторник состоится официальная церемония открытия учений. Будут официально подняты флаги трех государств. Учения войдут в активную фазу", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В департаменте информации уточнили, что в официальной церемонии открытия примут участие руководитель учений - заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) генерал-лейтенант Александр Вязников и командующий силами специальных операций ВС Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко. Кроме того, в район проведения совместных учений в качестве наблюдателей по приглашению российской стороны ожидается прибытие военной делегации ВС Сербии под руководством заместителя главкома сухопутных войск генерал-майора Желимира Глишовича.

Россию в международном учении будет представлять усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ общей численностью более 700 человек. От белорусской стороны привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады спецназа Сербии - около 50 военнослужащих. Кроме того, планируется участие подразделений фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Впервые в ходе учений будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения - БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" бронеавтомобили "№Рысь", Т-72Б, РЭБ "Инфауна", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск, а также радиолокационные комплексы "Аистенок".

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Теги: Краснодарский край, Белоруссия, Сербия
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