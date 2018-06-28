Путин пообещал продолжить развитие государственных гарантий военнослужащим

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Работа по развитию социальных гарантий для военнослужащих будет продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что с 1 января проведена индексация денежного довольствия, она будет продолжена и в дальнейшем. Президент РФ сообщил, что военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильем, в этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырех тысяч семей, почти 14,5 тысяч человек получили ключи от служебного жилья. Также улучшается система медицинского обслуживания, продолжил президент.

"В этом году планируется более чем в четыре раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих. Повторю: работа по укреплению социальных гарантий обязательно будет продолжаться", - подчеркнул Путин в четверг на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.