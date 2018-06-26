На Алтае новый ураган оставил без света шесть сел и снес крышу на школе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители шести сел в Алтайском крае остались без света из-за урагана, вновь обрушившегося на регион в ночь на вторник, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 7:00 (мест.) 26 июня в результате прохождения грозового фронта без электроснабжения остались 6 населенных пунктов - села Целинное, Дружба, Марушка, Еланда, Бочкари, Шадрино. Причина отключения - грозовой фронт. Зафиксированы многочисленные падения деревьев и обломки веток. В результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли здания школы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Около 21:00 по местному времени в субботу в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломана стрела строительного крана, погиб крановщик. Также при столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали, по различным данным, от 9 до 15 человек.

В городе повалено более 90 деревьев, нарушено энергоснабжение около 10 поселков, было нарушено водоснабжение. Сообщалось об унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций.

В Центральном районе города действует режим ЧС.