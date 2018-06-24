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Ураган повредил кровли и нарушил энергоснабжение в разных районах Алтайского края

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Рубцовске Алтайского края, вслед за Барнаулом, ураган унес кровлю в частном жилом доме, ведется восстановление, сообщили в воскресенье агентству "Интерфаксу" в пресс-центре правительства региона.

"Согласно оперативным данным, кроме Барнаула, крупных разрушений, оставленных ураганом, по региону нет. В основном на территории других районов и городов произошли лишь порывы электропередач и повреждения кровель. Так, в Рубцовске снесло крышу полностью в частном доме", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что на месте происшествия в Рубцовске уже приступили к разбору обрушившихся конструкций и к восстановлению кровли.

Как сообщалось, около 21:00 по местному времени в субботу в Барнауле после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломлена стрела строительного крана, погиб крановщик. При столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали 15 человек. Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте. В результате порывов на линиях электропередачи без энергоснабжения остались жители около 10 поселков Барнаула. В Центральном районе города действует режим ЧС.

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Теги: Алтайский край
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