Путин поручил принять меры для достройки жилья с участием дольщиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии АО "ДОМ.РФ" принять исчерпывающие меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков, доклад главе государства должен поступить 1 сентября.

"Принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию, в установленные сроки", - говорится в перечне поручений президента по итогам "прямой линии", опубликованном на сайте Кремля во вторник.

Правительство должно обеспечить постоянный мониторинг строительства таких объектов. Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября, далее - один раз в полугодие. Ответственными за выполнение поручения названы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, главы регионов, руководитель АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

Как сообщалось, в ходе "прямой линии" Путин сообщил, что правительство РФ приняло решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать с гражданами договоры долевого строительства и привлекать средства на жилищное строительство исключительно через банки. "Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан", - сказал Путин, отвечая на вопросы обманутых дольщиков.

Вместе с тем президент отметил, что "если мы сейчас резко сделаем шаги в направлении уменьшения привлечения средств граждан, то столкнемся с несколькими проблемами: получим еще больше претензий граждан, потому что будет невозможно достроить начатое, и резко снизим объемы строительства в целом".

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, с которым президент пообщался по видеосвязи, сообщил, что соответствующие поправки в законодательство должны быть приняты Госдумой 27 июня. Он пояснил, что новый механизм "позволит использовать деньги дольщиков, но при этом максимально их сохранить, не устраивать пирамид, которые мы на сегодняшний день имеем". "Это позволит очистить рынок и приступить к осуществлению амбициозной задачи - строить 120 млн квадратных метров жилья (в год)", - подчеркнул Якушев.