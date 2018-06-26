Путин поручил не допустить снижения зарплат бюджетников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, администрации Кремля и органам исполнительной власти субъектов РФ проанализировать ситуацию по оплате труда бюджетников и принять меры, чтобы не допустить ее снижения.

Соответствующие поручения президент дал по итогам "Прямой линии", на которой ему поступила жалоба от учителя на то, что выросшая в прошлом году зарплата вновь упала.

В связи с этим правительству совместно с администрацией президента и региональными властями поручено до 15 августа "проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", определенных указами президента, в том числе, от 7 мая 2012 года.

"Принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей оплаты труда (указанных) категорий работников и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад президенту по этому вопросу должен быть представлен также до 15 августа.

Кроме того, Минтруду, Минздраву, Минобрнауки, министерству просвещения и министерству культуры поручено обеспечить дальнейший мониторинг показателей зарплаты категорий работников бюджетного сектора экономики.

Первый доклад президенту должен быть представлен до 15 июля, далее - ежеквартально.