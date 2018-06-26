Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному за утверждения о взятке предпринимателя бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, передает корреспондент "Интерфакса".

Навальный в течение десяти дней после вступления решения в законную силу должен опровергнуть содержащиеся в опубликованном на его сайте и в YouTube расследовании утверждения о взятке. Кроме того, суд взыскал с оппозиционера в пользу бизнесмена один рубль в качестве моральной компенсации. Соответствующее решение огласила судья Марина Васина.

Адвокат Тимофей Гриднев, представляющий интересы Прохорова, поддержал исковые требования в суде, отметив, что ответчик, "делая такие заявления в медийном пространстве, используя трибуну суда, просто хочет привлечь к себе внимание".

"Наша позиция в данном вопросе очевидна и лежит на поверхности. Мы считаем, что единственным доказательством, на основании которого суд может принять решение, противное нам - вступивший в законную силу приговор о том, что наш доверитель кому-то дал взятку. Но такого приговора нет", - подчеркнул Гриднев.

Представители Навального в удовлетворении иска просили отказать. По словам юриста Вячеслава Гимади, "привлечение внимание СМИ - право ответчика на выражение мнения". "Кроме того, согласно практике Европейского суда, граница допустимой критикой публичных лиц гораздо шире, чем в обычных случаях", - пояснил он.

В конце апреля Навальный у себя на сайте опубликовал материал под названием "Как олигарх платит взятку вице-премьеру. Разбираем механику" и на канале в YouTube - ролик "Олигарх покупает чиновника. Показываем, как". Прохоров просил суд обязать Навального опровергнуть содержащиеся на сайте оппозиционера и в YouTube сведения и взыскать с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации.