Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни.

- Владимир Путин подписал указы о назначении и переназначении полпредов в федеральных округах. Сменились постоянные представители президента на Северном Кавказе и в Уральском федеральном округе.

- Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание из-за нецензурного высказывания в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай.

- Председатель столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин подал иск в суд на решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в мэры Москвы.

- Журналисту и телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину на пять лет. Его не пустили в страну, когда он ехал на экспертную конференцию ОБСЕ по свободе прессы.

- Cуд удовлетворил иск о защите чести и достоинства Михаила Прохорова к Алексею Навальному за утверждения о взятке предпринимателя Александру Хлопонину. Навальный должен опровергнуть утверждения о взятке и выплатить один рубль в качестве моральной компенсации.

- Конфедерация труда России согласовала с местными властями митинги против изменений в пенсионное законодательство в 30 городах страны.

- На футбольном ЧМ Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф. Австралия и Перу покидают турнир.