Путин назначил полпредов в федеральных округах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин переназначил Александра Беглова полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Указ от 26 июня вступает в силу со дня его подписания, документ опубликован на сайте Кремля во вторник.

Кроме того, Путин переназначил Владимира Устинова полпредом в Южном федеральном округе, Сергей Меняйло остался полпредом в Сибирском федеральном округе.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сохранил пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, позже сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Изменения в составе полпредов

Игорь Холманских освобожден от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, этот пост занял Николай Цуканов, ранее бывший помощником президента РФ.

Олег Белавенцев снят с должности полпреда на Северном Кавказе, эту должность занял Александр Матовников. По данным журнала "Спецназ России", Матовников до нынешнего назначения служил в одном из самых секретных подразделений Минобороны - Сил специальных операций (ССО), где занимал должность заместителя начальника. До этого многие годы служил в КГБ СССР и ФСБ России в антитеррористической группе "Альфа", участник операций по освобождению заложников, в том числе в Будённовске, в театральном центре на Дубровке. После перевода в министерство обороны принимал участие в операции в Сирии.

Бывший министр связи Игорь Щеголев стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, ранее этот пост занимал Алексей Гордеев, ставший в мае заместителем председателя правительства Российской Федерации по сельскому хозяйству.