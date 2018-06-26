Продление ареста главы чеченского "Мемориала" признали законным

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Чечни признал законным продление до 9 июля ареста руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщили в пресс-службе правозащитного центра.

"Судья Межидова постановила отклонить апелляцию адвокатов Петра Заикина и Светланы Дубровиной. Оюб останется под стражей до 9 июля", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе.

Старопромысловский суд Грозного в конце мая в очередной раз продлил арест Титиева

О задержании Титиева стало известно 9 января. Он был обвинен в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ). 11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта, после чего срок содержания под стражей несколько раз продлевался на один месяц.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Его адвокат Петр Заикин обратился в управление Следственного комитета по Чечне с заявлением, в котором просил возбудить уголовное дело на полицейского, который, по его мнению, подкинул пакет с наркотическим веществом при осмотре автомобиля правозащитника. За пересмотр дела Титиева высказывались многие правозащитники и общественные деятели в России и за рубежом.