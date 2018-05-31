Арест главы представительства "Мемориала" в Чечне Титиева продлен еще на месяц

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Старопромысловский суд Грозного в очередной раз продлил на месяц содержание под стражей руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву, сообщает пресс-служба центра.

"Оюб арестован еще на один месяц - до 9 июля", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе. В "Мемориале" отметили, что суд счел невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, о чем просили адвокаты Титиева.

О задержании Титиева стало известно 9 января. Он был обвинен в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ) и арестован. Срок содержания под стражей несколько раз продлевался. Сам Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Его адвокат Петр Заикин обратился в управление Следственного комитета по Чечне с заявлением, в котором просил возбудить уголовное дело в отношении полицейского, который, по его мнению, подкинул пакет с наркотическим веществом при осмотре автомобиля Титиева. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.