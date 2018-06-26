Строительный кран упал на дом в Казани

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Строительный кран упал на многоквартирный дом в Казани.

"На данный момент известно об одном пострадавшем - это крановщик. Бригада скорой помощи увезла его в травмпункт", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

Фото и видео произошедшего появились в социальных сетях. На них видно, что кран повредил кровлю и частично фасад многоэтажного дома.

Агентство пока не располагает комментарием ГУ МЧС России по Татарстану по поводу произошедшего.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что во вторник на Казань обрушился дождь с грозой и ветром, порывы которого достигали 18 м/с, локально прошел град.