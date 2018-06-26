Минтранс решил не индексировать тариф "Платон" 1 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля индексирован не будет, сообщили в Минтрансе РФ.

25 июня в Росавтодоре состоялось совещание по изменениям в работе системы "Платон". В мероприятии приняли участие представители Минтранса, Росавтодора, ФКУ "Дороги России", грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка.

По словам заместителя директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григория Волкова, которые приводятся в сообщении, вопрос об индексации льготного тарифа системы "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам.

"Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 г. N 120. Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время", - указывают в Минтрансе РФ.

В министерстве не ответили на вопрос о новых сроках индексации тарифа.

Также предполагается, что полномочия по выявлению неплательщиков по системе "Платон" на основе автоматической фиксации будут переданы Ространснадзору от МВД. Соответствующие изменения в КоАП ранее одобрили Госдума и Совет Федерации. Как указывает Минтранс, "полностью готовый к работе федеральный центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны".

Первоначально при запуске "Платона" тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 рубля за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 г. тариф будет поднят до 3,06 рубля за 1 км, но позднее решение было пересмотрено, и тариф вырос до 1,91 рубля за километр пути. С 1 июля 2018 г. предусматривалась индексация тарифа на уровень инфляции.