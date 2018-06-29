Экономика

Срок индексации тарифа "Платона" перенесли на 2019 год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе срока индексации тарифа системы взимания платы за проезд грузовиков "Платон" с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление от 28 июня N744 вступает в силу с 30 июня 2018 года.

Проект документа был внесен Минтрансом России. Взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, установлено постановлением правительства от 14 июня 2013 года N504.

Позднее постановлением правительства от 3 ноября 2015 года N1191 ежегодная индексация размера платы на размер инфляции была предусмотрена с 1 июля 2018 года.

Первоначально при запуске "Платона" тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 рубля за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 рубля за 1 км, но позднее решение было пересмотрено, и тариф вырос до 1,91 рубля за километр пути. С 1 июля 2018 года предусматривалась индексация тарифа на уровень инфляции.

Как сообщили в Минтрансе РФ, 25 июня в Росавтодоре прошло совещание по изменениям в работе системы "Платон". В нем приняли участие представители Минтранса, Росавтодора, ФКУ "Дороги России", грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка. В министерстве указывали, что тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля 2018 года индексирован не будет, новые сроки индексации при этом не назывались. Вопрос об индексации льготного тарифа системы "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам, заявлял заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григорий Волков.

На заседании Волков также сообщил, что по предложению законопослушных перевозчиков в июле будет усилен контроль за нарушителями. Как будет усиливаться контроль, в Минтрансе также не уточняли.

При этом полномочия по выявлению неплательщиков по системе "Платон" на основе автоматической фиксации будут переданы Ространснадзору от МВД. Соответствующие изменения в КоАП ранее одобрили Госдума и Совет Федерации. Как сообщал Минтранс, "полностью готовый к работе федеральный центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны".

Грузоперевозчики и представители ассоциаций отметили, что такие меры "полностью отвечают предложениям бизнес-сообщества", подчеркивали в министерстве.

Так, заместитель генерального директора компании "Траско" Тарас Коваль подчеркнул, что усиление администрирования штрафов "создаст равные условия исполнения законодательства для всех перевозчиков". По его словам, если передача полномочий Ространснадзору это обеспечит, то изменения в КоАП полностью отражают интересы именно честных предпринимателей.

О том, что в 2018 году тариф системы взимания платы с грузовиков "Платон" индексироваться не будет, заявлял в феврале текущего года занимавший тогда пост первого замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих (ныне является министром транспорта РФ). "Пока поручений по пересмотру тарифа нам ни от Минтранса, ни от правительства не поступало. От нас такой инициативы не исходит", - говорил также в середине июня глава Росавтодора Роман Старовойт.

При этом в ноябре 2017 года Дитрих говорил, что к середине 2018 года Минтранс рассчитывает доработать методику предоставления скидок в системе взимания платы с грузовиков "Платон" и представить ее в правительство.

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Теги: Платон

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