Продуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарства

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В правительстве прекратили работу над поправками в законодательство, позволяющими продавать безрецептурные лекарства не только в аптеках, но и в продуктовых магазинах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо департамента соцразвития правительства.

Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердила, что Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку документа, получившего большое число негативных отзывов.

Законопроект был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Необходимость его принятия объясняли тем, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах может повысить уровень их доступности. В Минпромторге также считали, что продажа безрецептурных препаратов в магазинах положительно скажется на конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Первая версия документа разрешала ритейлерам продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Ее можно было получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Нормативным актом были недовольны несколько ведомств. Представители же аптечных организаций были возмущены тем, что им надо оформлять лицензию на каждую точку. Владельцы сетей заявляли, что закон приведет к закрытию аптек рядом с продуктовыми магазинов из-за потери выручки.

Тогда Минпромторг предложил наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства вообще без лицензии. Но и эта версия не нашла поддержки в органах власти. В Минздраве отмечали, что лицензия гарантирует наличие в магазинах специалистов, которые могут дать профессиональные объяснения при отпуске лекарств. В Федеральной антимонопольной службе посчитали такие условия дискриминационными для аптечных сетей. А в Минэкономики опасались, что принятие законопроекта в таком виде приведет к росту контрафактной продукции.

Между тем 28 апреля Минпромторг вынес законопроект в предложенном виде на публичные обсуждения, они завершились 14 мая. За это время на федеральный портал нормативно-правовых актов поступило только 34 голоса в поддержку документа и против — 5,8 тыс.