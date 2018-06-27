Путин вручил госнаграды Этушу, Фетисову, Безрукову и Конюхову

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, награды получили около сорока человек.

Так, орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил, в частности, артист Государственного академического театра имени Вахтангова Владимир Этуш. Таким образом, он стал полным кавалером этого ордена.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Одним из тех, кто получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, стал директор "КАМАЗ-Автоспорта" Владимир Чагин.

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил, в частности, глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Орденом Александра Невского награжден генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Среди удостоенных Ордена Дружбы - актер Сергей Безруков и генеральный директор ООО "СВИСС КРОНО" гражданин Германии Лутц Папе.

Орденом Почета президент наградил, в частности, российского путешественника Федора Конюхова и пианиста Дениса Мацуева.

Певец и депутат Иосиф Кобзон получил знак отличия "За благодеяния".