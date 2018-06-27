Конюхов попросил у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский путешественник и священник Федор Конюхов сообщил о подготовке погружения в Марианскую впадину в Тихом океане и попросил у президента РФ "помощи и благословения" для этого мероприятия.

Выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле, Конюхов, которого президент наградил Орденом Почета, рассказал, что вместе с российским сенатором, океанологом и исследователем Арктики Артуром Чилингаровым готовит экспедицию-погружение в Марианскую впадину.

"Мы просим и вашего благословения, и помощи. Погружение в Марианскую впадину, самую глубокую - свыше 11 тыс. метров - выведет нашу страну на первый уровень изучения Мирового океана", - сказал Конюхов.

Он выразил надежду на то, что "Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты".

В среду российский лидер вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.