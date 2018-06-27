Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - России с учетом решения ЕС о продлении антироссийских санкции необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год", - сказал Медведев в среду на совещании по вопросам международной торговли.

При этом глава правительства отметил, что, вступая во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять.

"Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры", - сказал Медведев.

Он добавил, что Россия столкнулась с этим напрямую, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении российского бизнеса были применены жесткие экономические санкции.

Закон о контрсанкциях был подписан 4 июня. Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз (и, соответственно, на вывоз) продукции или сырья такими организациями, а также на их участие в госзаказе и приватизации.