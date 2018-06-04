Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном ресурсе правовой информации.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств. Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз (и, соответственно, на вывоз) продукции или сырья такими организациями, а также на их участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые лекарства, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Согласно закону под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Данный закон был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая в ответ на ограничительные меры Минфина США против российских чиновников и бизнеса.