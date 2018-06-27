В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре в Волгоградской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Предупреждение о сильной жаре объявлено в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС.

"По сообщению Волгоградского центрального гидрометцентра, сегодня днем по Волгоградской области ожидается сильная жара - +40 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям региона в жаркую погоду соблюдать меры личной безопасности: пить больше жидкости, не употреблять спиртные напитки, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.

Ранее сообщалось, что на всей территории Волгоградской области с 4 мая установлен особый противопожарный режим. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах и проезд транспортных средств в лесные массивы, разведение костров и сжигание мусора.

28 июня в Волгограде в рамках Чемпионата мира по футболу пройдет матч между сборными Японии и Польши.