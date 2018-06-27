Напавшего на журналистку "Эха Москвы" отправят на лечение в Израиль

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Передача страдающего шизофренией Бориса Грица, напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, на лечение в Израиль будет согласована в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Зубер.

По его словам, в настоящее время Гриц переведен из СИЗО "Бутырка", где он находился во время предварительного следствия и суда, "в соответствующее медицинское учреждение".

Пресненский суд Москвы 11 мая отправил на принудительное лечение Грица, имеющего два гражданства - РФ и Израиля. Согласно решению суда, он освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.

Как установили следствие и суд, 23 октября 2017 года Гриц зашел в здание "Эха Москвы", распылил в лицо охраннику газ из перцового баллончика и на лифте поднялся на 14-й этаж в редакцию радиостанции.

В гостевой комнате он напал на Фельгенгауэр, ударив ее складным ножом в шею. Женщину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского и прооперировали. К настоящему времени она поправилась и возобновила работу на радиостанции.

По словам Грица, напасть на ведущую его якобы побудило преследование с ее стороны, которое выражалось в телепатической форме. Так, заявлял мужчина следователям, с 2012 года журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила" его.

По заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Борис Гриц в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости - у него выявлена параноидная шизофрения с непрерывным типом течения.