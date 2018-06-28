Двоих рабочих насмерть придавило мешками с пластиком в Воронеже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Воронежские следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на складе одной из коммерческих организаций города, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

По предварительным данным, днем 27 июня на двоих рабочих упали мешки с гранулированным пластиком. Пострадавшие от полученных травм скончались.

Отмечается, что для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся опросы руководства и сотрудников предприятия, анализируется изъятая документация.