Редчайший кенгуренок-альбинос родился в экопарке в Калуге

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кенгуренок-альбинос появился на свет у пары кенгуры породы Валлаби Беннета в экопарке "Биосфера" в Калуге, сообщается в официальном паблике экопарка.

Как пояснила в комментариях к записи биолог экопарка Кристина Заляускайте, оба родителя кенгуренка обычной для этого вида темной окраски. Однако кожа и волосы малыша лишены пигментации. Это очень редкое для всего мира явление, так как шанс рождения альбиноса кенгуру составляет всего лишь один к 20 тысячам.

Кенгуренок-альбинос родился в феврале 2018 года, но лишь в июне выбрался из сумки матери. Экопарк предложил калужанам самим выбрать для него имя. В качестве вариантов были названы Пломбир, Снежок и Беляш.

Проголосовали около шестисот человек. В итоге остановились на имени Пломбир.

Экопарк "Биосфера" был открыт в Калуге в июле 2017 года. На площади в 5 га в естественных вольерах содержатся 75 видов животных и птиц, за исключением хищных зверей. В коллекции экопарка есть кенгуру, ламы-альпаки, страусы, обезьяны, лани, верблюды, буйволы, японские журавли, пеликаны, капибары, павлины и фламинго.