Жители Альметьевска пожаловались на кричащего по ночам осла из зоопарка

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Жители расположенного рядом с зоопарком дома в татарстанском Альметьевске страдают от криков ишака.

На нарушение тишины в ночное время горожане пожаловались в систему "Народный контроль".

"В городском парке в зоопарке находится осел, который всю ночь издает сильные звуки, из-за чего не спит весь дом", - уточняется в поступившей жалобе, которую должен рассмотреть местный муниципалитет.

В зоопарке Альметьевска не смогли пояснить, чем вызвано поведение осла. "Возможно, ему жарко. Рот заклеить мы ему не можем", - сказал сотрудник зоопарка.

Специалист отдела "Копытные" казанского зооботсада отметил, что ослы всегда орут. "Это нормальное явление. Они упертые, орут мерзопакостно, не важно, по какому поводу", - добавил представитель зооботсада.

По его словам, исправить ситуацию можно, только если переселить осла в конюшню или запирать его на ночь в темном прохладном помещении.