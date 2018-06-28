Рогозин официально назвал нового гендиректора РКЦ "Прогресс"

Советник президента США рассказал о планируемой встрече в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" Подробнее

Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России

Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две недели Подробнее

Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга

Несмотря на позиционирование основной такой группы как юмористической, в ней звучали оскорбления и призывы к насилию Подробнее

"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ

Лидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилии

28 июня 13:11

Москалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительным

К колонию на Ямале, в которой содержится Сенцов, также прибыла украинский омбудсмен, но ее не пустили на встречу с заключенным Подробнее

28 июня 11:00

Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту

Это позволит сотовым операторам снизить отток абонентов, выбрасывающих сим-карты после того, как на счете кончатся деньги Подробнее

28 июня 11:00

Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело

Юрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подростка Подробнее

28 июня 07:00

Глава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионах

Токсичные отходы на свалках угрожают жизни и здоровью 17 млн россиян Подробнее

27 июня 22:31

Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Максимальный штраф, предусмотренный нормой, — 700 тысяч рублей Подробнее

27 июня 15:45

Москалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды Савченко