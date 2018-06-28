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Рогозин официально назвал нового гендиректора РКЦ "Прогресс"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Новым директором самарского РКЦ "Прогресс" назначен Дмитрий Баранов, сообщает в своем твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Генеральным директором ракетно-космического центра "Прогресс" назначен Баранов Дмитрий Александрович. Равилю Нургалиевичу Ахметову (первому замгендиректора) за многолетний добросовестный труд объявлена благодарность", - говорится в сообщении.

Ахметов продолжит работу на предприятии в качестве генерального конструктора.

Рогозин 6 июня анонсировал точечные кадровые изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли.

Накануне, 27 июня, газета "Коммерсантъ" сообщала, что на главных предприятиях "Роскосмоса" пройдут кадровые перестановки, и первая замена коснется РКЦ "Прогресс". Издание отмечало, что Баранову на новом посту ему предстоит отвечать за разработку ключевых проектов, в числе которых новая ракета среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелый носитель "Энергия-5".

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Теги: РКЦ Прогресс, Дмитрий Баранов

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