В "Роскосмосе" определились с новым главой РКЦ "Прогресс"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Кадровые перестановки произойдут на главных предприятиях "Роскосмоса", первая замена генерального директора планируется в ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

"Вместо врио руководителя Равиля Ахметова, занявшего этот пост после отставки Александра Кирилина, РКЦ возглавит заместитель генерального конструктора Дмитрий Баранов. На новом посту ему предстоит отвечать за разработку ряда ключевых проектов, в числе которых новая ракета среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелый носитель "Энергия-5"", - сообщается в публикации.

"Его кандидатура принципиально одобрена главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным",- сообщил газете источник.

Как отметил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, слова которого приводит газета, "вся информация будет в свое время".

Ранее высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" может произвести кадровые перестановки в руководстве Центра Хруничева и РКК "Энергия". Отвечая на вопрос агентства о возможной смене руководителя РКК "Энергия" Владимира Солнцева, источник сказал, что "исключать этого нельзя, решение принимается на собрании акционеров".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 6 июня анонсировал точечные кадровые изменения в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли. Также сообщалось о намерении "Роскосмоса" созвать внеочередное собрание акционеров ПАО РКК "Энергия", при этом повестка собрания не уточнялась.