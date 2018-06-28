Рособрнадзор проведет аккредитационную экспертизу медицинского вуза ДНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рособрнадзор проведет государственную аккредитационную экспертизу Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького - учебного заведения, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Соответствующий приказ размещен на официальном сайте Рособрнадзора в четверг. Аккредитационная экспертиза будет произведена без выезда специалистов на место, на аккредитацию поданы программы специалитета "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология". Мероприятия будут проводиться с 9 июля по 24 июля.

ДНМУ им. Горького имеет два официальных сайта. Первый - в доменной зоне .ru на русском языке; на сайте указано, что учредителем вуза является министерство здравоохранения ДНР. Второй - в доменной зоне .ua на украинском языке, где указано, что учредитель - министерство здравоохранения Украины. При этом фактический адрес вуза на первом сайте указан непосредственно в Донецке, а на втором сайте - в городе Лиман неподалеку от Славянска (юридический адрес) и в Краматорске (адрес администрации).

Государственная аккредитация, согласно российскому законодательству для вузов, дает право на выдачу дипломов государственного образца.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием Рособрнадзора относительно объявленных аккредитационных экспертиз.

Между тем, в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 18 февраля 2017 г., РФ временно признает документы, в том числе об образовании, выданные властями самопровозглашенных республик Донбасса.