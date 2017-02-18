ДНР поблагодарила Россию за указ о признании документов жителей Донбасса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке приветствуют решение российских властей о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территории Донбасса.

"Мы очень признательны России за этот шаг", - заявил "Интерфаксу" полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, "Украина сделала все для того, чтобы лишить жителей Донбасса как можно большего числа прав".

"Это касается свободы перемещения, выдачи новых документов, в том числе паспортов, и продления действующих, получения образования, и других прав. Так, на Украине более не признаются выданные нашим детям документы об образовании, преподаватели вузов Донбасса лишены на Украине научных степеней и званий. Поэтому мы вынуждены были выпускать свои документы - Донецкой народной республики", - пояснил Пушилин.

Он отметил, что соответствующий указ президента России открывает для жителей Донбасса возможности для легализации целого ряда прав на территории России.

Ранее сегодня стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.