СКР возбудил дело из-за пожара на теплоходе с 78 пассажирами в Иркутске

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено из-за возгорания на теплоходе "Баргузин" Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) с 78 пассажирами на борту, сообщили агентству "Интерфакс" в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

"По факту возгорания теплохода с пассажирами дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказал представитель следственного управления. По его словам, в настоящее время следователи работают на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что теплоход "Баргузин" загорелся в пятницу возле пристани "Ракета" в Иркутске, откуда отчаливал в бухту Песчаную на озере Байкал. На борту находилось 78 человек, никто не пострадал: судно причалило к берегу, экипаж оперативно эвакуировал всех пассажиров и их багаж.

По данным МЧС, у теплохода загорелся моторный отсек, площадь пожара составила около 40 кв. м.

Сообщалось также, что это уже второе возгорание теплохода типа "Баргузин" ВСРП на Байкале за последние три года.

2 августа 2015 года теплоход "Баргузин-2" загорелся в ходе рейса из бухты Песчаная в Иркутск по озеру Байкал. На борту находилось 138 пассажиров, в том числе 25 детей, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, все эвакуировались на четыре спасательных плота и проходившую мимо яхту, а потом на берег.

Тогда пожар также начался в машинном отделении судна. Огонь полностью уничтожил теплоход.

ВСРП - крупнейшая судоходная компания Восточной Сибири. Флот компании насчитывает около 150 самоходных судов. Предприятие осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по озеру Байкал и реке Ангаре, Иркутскому, Братскому и Усть-Илимскому водохранилищам. С 2001 года пароходство входит в состав группы компаний "Истлэнд", которая также включает авиакомпанию "Ангара", компании, работающие в сфере туризма, транспорта, строительства.