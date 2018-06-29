Глава ульяновского Минздрава попал в больницу после обысков в министерстве

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдулов госпитализирован, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного Минздрава в пятницу.

Сотрудник пресс-службы не уточнил поставленный Абдулову диагноз.

Накануне сотрудники управления ФСБ по Ульяновской области проводили обыски в региональном Минздраве. По данным депутата Госдумы РФ Алексея Куринного, в ведомстве прошла выемка документов по уголовному делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере при закупках лекарств в медучреждения региона.

Сотрудник пресс-службы областного минздрава подтвердил информацию о следственных действиях. "Все необходимые документы мы предоставили, министерство и правительство будет оказывать все необходимое содействие следствию", - отметил собеседник агентства.