Минтранс задумался над предложением Кадырова о высокоскоростной ж/д магистрали на Кавказе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ видит почву для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения на Северном Кавказе.

"Если посмотреть на макрорегион - Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону - это очень густонаселенная территория, очень демографически динамично развивающаяся, поэтому строительство там высокоскоростной магистрали (ВСМ - ИФ) в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект", - заявил журналистам заместитель руководителя Минтранса Алан Лушников, комментируя соответствующие инициативы главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Кадыров в письме президенту РФ Владимиру Путину предлагал включить в стратегию пространственного развития РФ до 2025 г. новую Транскавказскую высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного, сообщал "Коммерсант". Глава Чечни выступал за то, чтобы начать строительство "южной" ВСМ (Москва-Адлер) с участка Ростов-на-Дону - Краснодар и отдельно к нему - Краснодар-Грозный через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

В письме, направленном 15 июня, Кадыров сообщил, что ОАО "Российские железные дороги" планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр-Юг (Москва-Адлер), а также Ставрополь-Невинномысск-Минводы, добавляло издание. По его данным, Путин поручил главе министерства экономического развития РФ Максиму Орешкину и министру транспорта РФ Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу и доложить об этом.

Лушников заявил журналистам, что его ведомство "получило (поручение - ИФ) несколько дней назад", оно будет рассмотрено в "установленные сроки". "Будем докладывать. Вообще, в целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного ж/д сообщения", - сказал чиновник.

В Минэкономразвития поручение также поступило, сообщал ранее газете его представитель. "Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках Стратегии пространственного развития. Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар-Грозный-Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план", - говорил он.