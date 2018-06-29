Начальника Росгвардии по Владимирской области арестовали за взятку

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Владимира арестовал до 26 августа начальника управления Росгвардии по региону Алфию Мокшину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Тем самым суд удовлетворил ходатайство следователя, уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось, против полковника полиции Мокшиной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, она потребовала взятки от нескольких своих подчиненных - руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона "за непривлечение их к дисциплинарной ответственности". В мае текущего года Мокшина через посредника получила требуемые суммы денег, считает следствие.