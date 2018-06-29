Начальника Росгвардии по Владимирской области арестовали за взятку

Лидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилии

Осужденный по "делу Ив Роше" брат оппозиционера Алексея Навального провел 3,5 года в колонии в Орловской области Подробнее

Эту сумму экс-глава службы безопасности "Роснефти" взял у своего знакомого - частного инвестора Подробнее

Прокуратура считает, что арест можно снять только с одного из счетов, а остальное разблокировать после выплаты всей суммы Подробнее

Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества

28 июня 16:39

"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ

Несмотря на позиционирование основной такой группы как юмористической, в ней звучали оскорбления и призывы к насилию Подробнее

28 июня 14:09

Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга

Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две недели Подробнее

28 июня 13:52

Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России

Советник президента США рассказал о планируемой встрече в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" Подробнее

28 июня 13:11

Москалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительным

К колонию на Ямале, в которой содержится Сенцов, также прибыла украинский омбудсмен, но ее не пустили на встречу с заключенным Подробнее

28 июня 11:00

Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело

Юрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подростка Подробнее

28 июня 11:00

Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту