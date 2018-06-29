Бастрыкин поручил создать спецгруппу для расследования преступлений медиков

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать специализированную совместную группу, которая будет оказывать помощь в расследовании преступлений, связанных с медицинскими работниками.

"Председатель СК России поручил создать совместную группу, которая будет специализироваться на оказании практической помощи и расследовании уголовных дел о ятрогенных преступлениях. Поставлена задача организовать проведение отделами судебно-медицинских исследований сложных экспертиз, в том числе по медицинским документам", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что поручение было дано в ходе совещания по вопросу развития криминалистического центра СКР. Глава Следственного комитета отметил важность подбора высококвалифицированных специалистов для НИИ Криминалистики.